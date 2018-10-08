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Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Hastane Mahallesi'ndeki evinde Nesim Y. (56), henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Çağlar Y. (26) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nesim Y, tabancayla oğluna ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlar Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba Nesim Y, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ilkadım ilçesi #hastane mahallesi #samsun
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