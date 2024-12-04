Taş ocağında yangın paniği

Tokat'ta gece saatlerinde bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinn 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 7 iş makinesi zarar gördü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Taş ocağında yangın paniği
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Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Taş ocağında yangın paniği - Resim : 1

Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangın, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 7 iş makinesi zarar gördü.

Taş ocağında yangın paniği - Resim : 2

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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