Taşeron İşçiler Kamuda Kadro İstedi
Belediye şirket işçileri ve kamuda çalışan taşeron işçiler, Ankara'da eylem yaptı. Kadro isteyen emekçiler, insanca yaşamak istediklerini söyledi. Kamu Taşeron İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Odabaş’ı sorunlarının çözüme kavuşturulmasını talep etti.
İş barışı bozulmakta ve ihalelerdeki personel sayısı sürekli işçilerle tamamlandığında işsiz kalmariskiyle karşı karşıya kalınmaktadır
Ankara Ulus Meydanı’nda “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı. Sorunlarının çözüme kavuşturulmasını talep ettiler.
Belediye şirket işçileri ve kamuda çalışan taşeron işçiler, kamuda kadro istedi.
Kamu Taşeron İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Odabaş, taşeron işçiliğe son verilmesini talep etti.
- 2017 yılından bu yana her 2 yılda bir imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde yer alan Alt İşveren Sorunları maddesinde 'tüm taraflar alt işveren işçilerinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilecektir' denmesine rağmen kamuda halen taşeron işçiliği devam etmektedir.Taşeron işçiliğinin 2017'den bu yana ortadan kaldırılmaması akla taşeronda rant var olgusunu yerleştirmektedir.
Kadrolu çalışmak istediklerini belirten emekçiler taleplerini sıraladı.
- Eşit işe eşit ücret, tayin hakkı, 52 gün tediye, 60 günlük ikramiye, haftalık 40 saat çalışma, enflasyon farkı, mezuniyet farkı, eşit yemek ücreti, iş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışma, işten çıkarmaları bir müdür ya da şefin ya da şirket müdürünün değil disiplin kuralları işletilerek yapılması, sendika ve toplu iş kanununda değişiklik yapılarak aidatların ve ülke barajının düşürülmesi ve sendikal örgütlülüğün önünde engellerin kaldırılması)
Açıklamada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da kınandı.