Volkanik taşlar yüksek ısıda eritiliyor, yüne çevriliyor. Kayseri’de, Erciyes Dağı’nın eteklerinden çıkartılan volkanik taşların yalıtım malzemesine dönüştürüldüğü fabrikada işçiler, ekmeklerini ‘taş’tan çıkartıyor. Emekçiler, bin 600 derece ısıya ulaşan fırının başında yaz-kış demeden alın teri döküyor.

Erciyes Dağı’nın eteklerinden çıkartılan volkanik taşlar, yüksek ısıda eritiliyor. Elyafa çevriliyor. Peki bu nasıl oluyor?



Bu işlem, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada yapılıyor. Taşlar, bin 600 derece ısıya ulaşan ocaklarda eritilerek elyaf haline getiriliyor. Bu ocakların başında da, bu ısıya meydan okurcasına taş yünü emekçileri çalışıyor.



Emekçiler, "Kupola" adı verilen ve taşların eriyerek lav haline geldiği ocağın operatörlüğünü yapıyor. İşlerinin zorluğuna rağmen bu mesleği yapmanın ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyorlar.



Elyaftan oluşan taş yünü, yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor.



Fabrikanın genel müdürü Harun Hasyüncü, yaptıkları bu işi, pamuk şekeri yapımına benzetiyor.



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