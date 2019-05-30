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Taşkıran Solaklı Deresi'ne 10 bin yavru alabalık bırakıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Taşkıran Solaklı Deresi'ne 10 bin yavru alabalık bırakıldı.

Taşkıran Solaklı Deresi'ne 10 bin yavru alabalık bırakıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Taşkıran Solaklı Deresi'ne 10 bin yavru alabalık bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2004 yılında başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Çaykara Taşkıran Solaklı Deresi'ne alabalık yavruları salıverildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, Trabzon'da 2005 yılından bugüne kadar 16 milyon yavru alabalığın orman içi sularla buluştuğunu söyledi.

Bugün de öğrencilerle 10 bin yavru alabalığı sularla buluşturduklarını aktaran Ustaoğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta da projenin önemine dikkati çekerek, "Proje kapsamında çalışılmakta olan su kaynaklarından biri de Uzungöl ve bağlı akarsu kollarıdır. 2019 yılında 240 bin doğal alabalık yavrusu salımı planlanmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, alabalıkları dereye bıraktı.

Etkinliğe, Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nadir Başçınar, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi ile Çaykara Taşkıran Mustafa Özer Ortaokulu öğrencileri katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon
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