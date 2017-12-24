Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, "İlçemizin sosyal ve kültürel yönden Beypazarı, Safranbolu ve Odunpazarı seviyelerine ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sokak Sağlıklaştırması Projesi kapsamında tarihi evlerin bulunduğu sokaklardaki 74 binanın restorasyonu yapılacak.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yaptığını ve bu görüşmeler sonucunda Sokak Sağlıklaştırması Projesi'nin hayata geçtiğini belirtti.



Tescilli, tescilsiz bina ayrımı yapılmaksızın 74 binanın restorasyon işinin yaklaşık 1 milyon liraya ihale edildiğini anlatan Arslan, sözleşmenin yapıldığını ve çalışmalara başlandığını ifade etti.



Çalışmaların 2018 yılı içinde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Arslan, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz günlerde protokolü imzalanan, ecdadın konaklarını ve tarihimizi ayağa kaldırarak gelecek kuşaklara aktarmak için son derece önemli bulduğumuz eski tescilli yapıların özellikle Sokak Sağlıklaştırması Projesi kapsamında ihalesi yapıldı. Bu proje ile 74 binanın bulunduğu tarihi sokaklar ayağa kalkacak. Tescilli yapıların yanlarında bulunan diğer yapılar da Koruma Kurulunun belirttiği imar şartlarına uygun olarak yapılabilecek. Düzen noktasında önemli çalışmalar önümüzdeki süreçte devam edecek. İlçemizdeki tüm tarihi varlıkların korunup, gelecek kuşaklara aktarılması temel hedefimiz."



Beypazarı, Safranbolu ve Odunpazarı gibi olacak

Taşköprü'nün sosyal ve kültürel yönden Beypazarı, Safranbolu ve Odunpazarı seviyelerine ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayan Arslan, "Böylece proje doğrultusunda ilçemizde yerli ve yabancı turist ziyaretlerinin de ivme kazanmasını planlıyoruz. Proje kapsamında tarihi evlerin yoğunlukta olduğu Ağalar Sokak, Göçenler Sokak, Delibeyoğlu Sokak, Zımbıllı Sokak ve Tepe Sokak'ta sokak sağlıklaştırması yapılacak." dedi.