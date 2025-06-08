Tatil dönüşü radara dikkat! Hangi illerde, nerelerde radar var?
Kurban Bayramı tatili dönüş yolculukları hız kazandı, kara yollarında trafik yoğunluğu arttı. İçişleri Bakanlığı, radar uygulamalarıyla ilgili yeni sistem devreye alındığını açıkladı. EGM'nin hazırladığı interaktif harita ile sürücüler artık hangi güzergahta kaç radar olduğunu kolayca görebiliyor.
Bayram tatilinin son günlerine girilirken kara yollarındaki araç yoğunluğu zirveye ulaştı. Tatilini farklı şehirlerde geçiren binlerce vatandaş, geri dönüş yolculuklarına başladı.
Artan trafik yoğunluğu ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak adına radar ve elektronik denetleme sistemlerini tam kapasite devreye aldı.
RADARLAR HANGİ İLLERDE, NEREDE
NNTV'ye göre, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ise güzergahlarında radar olup olmadığı. EGM, bu konuda sürücülerin bilgilendirilmesini kolaylaştırmak adına resmi internet sitesinde kapsamlı bir radar haritası yayınladı.
Türkiye genelini kapsayan bu harita üzerinden, başlangıç ve varış noktaları seçilerek güzergah üzerindeki sabit radarlar ve elektronik denetim noktaları görülebiliyor.
Sistem, kullanıcıya güzergah boyunca “kaç radarlı uygulama, kaç radarsız uygulama” olduğunu anlık olarak gösteriyor. Böylece sürücüler sadece ceza almamak için değil, güvenli sürüş bilinciyle hareket edebiliyor.
"TAMAMEN GÜVENLİK İÇİN"
İçişleri Bakanlığı yetkilileri, radar uygulamalarının bir “tuzak” olmadığını özellikle vurgularken, temel amacın sürücüleri hız sınırlarına uymaya teşvik etmek ve kazaların önüne geçmek olduğunu belirtti. Yol kenarlarında “Radar Hız Kontrolü” tabelaları ile sürücüler önceden uyarılıyor, gizli radar uygulaması yapılmadığı ifade ediliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, radar ve denetim noktalarının artık mobil cihazlardan da izlenebileceğini duyurdu. Yeni bir mobil uygulamanın bayram sonrası tanıtılacağını belirten Yerlikaya, bu uygulama ile sürücülerin güzergahlarını planlarken trafik denetim bilgilerine daha hızlı erişebileceğini söyledi.