Tatil dönüşü radara dikkat! Hangi illerde, nerelerde radar var?

RADARLAR HANGİ İLLERDE, NEREDE

NNTV'ye göre, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ise güzergahlarında radar olup olmadığı. EGM, bu konuda sürücülerin bilgilendirilmesini kolaylaştırmak adına resmi internet sitesinde kapsamlı bir radar haritası yayınladı.