Tatil faciayla bitti! Havuza düşen 4 yaşındaki Hamza hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt Bilali Habeşi Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına yoğun bir katılım gerçekleşti. Düzenlenen törende acılı aileyi; AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve yüzlerce vatandaş yalnız bırakmadı. Gözyaşları eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından minik Seyit Hamza'nın cenazesi, Esenyurt Yeni Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil yapan 4 yaşındaki Seyit Hamza Arvasi, kaldıkları tesisin havuzuna düştü. Olayın hemen ardından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan küçük çocuğa ilk müdahale burada yapıldı.

Sağlık görevlilerinin hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Seyit Hamza hayatını kaybetti.