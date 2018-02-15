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Tatil, termal ve tedavi… Denizli bu 3T ile sağlık turizminde fark yaratıyor

Tatil, termal ve tedavi… Denizli bu 3T ile sağlık turizminde fark yaratıyor. Pamukkale ilçesinin sağlık vadisi Karahayıt’ta bulunan bir tıp merkezinde, 5 yıldızlı otel konforunda tedavi imkanı sağlanıyor. Merkezde, antik dönemlerden gelen geleneksel yöntem ile modern tıp harmanlanıyor.

Tatil, termal ve tedavi… Denizli bu 3T ile sağlık turizminde fark yaratıyor

Binlerce yıldır kullanılan doğal yöntemlerle, modern tıbbı bir ara getirdiler. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen hastalara, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veriyorlar.

Denizli’nin Pamukkale İlçesinin şifa saçan bölgesi Karahayıt, sağlık turizminde adından söz ettiriyor. 2014 yılında burada faaliyete geçen bir tıp merkezi, dünyanın her yerinden hasta kabul ediyor. 5 yıldızlı otel konforunda da tedavi imkanı sağlıyor.

Hastalar birer ya da grup terapilere alınıyor. Doğal çamur sarmalamasından tutunda, fizyoterapistler eşliğinde son teknoloji aletlerle yapılan tedavilere kadar her şey var.

Bundan 3 bin sene önce de insanlık, bu topraklarda şifa aramış. Şimdilerde de yalnızca hastalar değil, dinçleşmek ve sağlıklı kalmak isteyenler de merkezin kapılarını aşındırıyor.

Termal tedaviler oldukça faydalı ancak Merkezin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Necdet Çatalbaş, tedavinin hekim kontrolünde olması konusunda uyarıyor.

Almanya’da rahatsızlanarak bu merkeze getirilen Kıymet Köse, gördüğü tedavinin etkisini bakın nasıl anlatıyor.



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli
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