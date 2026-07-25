Tatil yolunda can pazarı! Tur minibüsü ve 3 otomobil birbirine girdi...

24 Temmuz 2026 günü saat 18.40 sıralarında Manavgat-Antalya istikametindeki D-400 Karayolu'nun Hatipler Mahallesi mevkiinde dört aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

Antalya yönüne seyir halinde olan Yılmaz T. yönetimindeki 07 CJC 098 plakalı tur minibüsü; Murat S.'nin kullandığı 34 ESG 761 plakalı otomobil, Ramazan S. idaresindeki 07 LA 064 plakalı otomobil ve Murat E.'nin kontrolündeki 01 AVU 663 plakalı otomobille çarpıştı.

HOLLANDALI TURİSTLER HASTANELİK OLDU

Çarpışma sonucu otomobil sürücülerinden Murat E. ile tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Hollanda uyruklu F.R, R.R.S, D.R, R.K, J.D.K ve L.H.K yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza mahalline ulaşan 112 Acil Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere nakledilen yedi yaralının tedavisine devam ediliyor.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan kazazedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildiriyor.

Zincirleme kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nda trafik akışı bir süreliğine tamamen durdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılması ve trafik ekiplerinin yol yüzeyinde yürüttüğü temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergahtaki ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Meydana gelen kazanın detaylarını belirlemek üzere jandarma ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.