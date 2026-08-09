Tatilciler dikkat! 3 ilde tüm plajlara denize girme yasağı geldi

Sakarya’nın 3 ilçesi, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi ve Düzce’nin Akçakoca ilçesinde vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla tüm plajlarda denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Plajlarda kırmızı bayraklar çekildi

Alınan kararların ardından sahillerde teyakkuza geçen ekipler denetimlerini artırdı:

Sakarya (Karasu, Kocaali, Kaynarca): Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri plajlardaki bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları sudan çıkardı ve yasağa uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Kocaeli (Kandıra): Kandıra Kaymakamlığı, ilçe genelindeki tüm sahil ve koylar dâhil denize girilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Düzce (Akçakoca): Akçakoca Kaymakamlığı plajlarda tehlikeli durumun devam ettiğini bildirerek Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekiplerinin sözlü/uygulamalı ikazlarına hassasiyetle uyulmasını istedi.

Yetkililer, dalga boyunun yüksek olduğu ve çeken akıntı riskinin tavan yaptığı günlerde can kaybı yaşanmaması adına vatandaşların uyarılara riayet etmesini önemle vurguluyor.