Tatilciler dikkat! Alarm verildi, denize girişler yasaklandı

Karadeniz kıyılarında etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları, yüksek dalga boyu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Kocaeli’nin Kandıra ve Sakarya’nın Kocaali ilçelerindeki birçok sahilde denize girmek yasaklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tatilciler dikkat! Alarm verildi, denize girişler yasaklandı
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 Samsun’da ise Sahil Güvenlik ve Meteoroloji verileri doğrultusunda vatandaşlara denize girmemeleri yönünde acil uyarı yapıldı.

KOCAELİ KANDIRA'DA 6 SAHİLE GİRİŞ YASAKLANDI

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan resmî duyuruya göre, tehlikeli deniz şartları ve dip akıntısı riski nedeniyle şu plajlarda denize girişler durduruldu:

Yasak Kapsamındaki Sahiller: Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci.
Açık Plajlar İçin Uyarı: Yasak kapsamı dışındaki diğer güvenli plajlarda ise yalnızca cankurtaranların belirlediği, duba ve mantarlarla çevrili emniyetli şeritler içinde denize girilmesine izin veriliyor.

SAKARYA KOCAALİ'DE DENİZE İZİN YOK

Sakarya'nın Karadeniz sahilindeki Kocaali ilçesinde de olumsuz hava şartları, sert rüzgar ve dalgalar sebebiyle plajlarda denize girişlere güvenlik gerekçesiyle geçici olarak izin verilmiyor.

SAMSUN'DA 1 METRELİK DALGA VE 15 MİL RÜZGAR UYARISI

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı analizleri doğrultusunda muhtemel boğulma vakalarının önüne geçmek için vatandaşlara çağrıda bulundu:

İl genelinde deniz dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşması bekleniyor.
Yetkililer, 25 Ağustos Salı günü boyunca Karadeniz sahillerinde denize girilmemesi gerektiğini önemle vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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