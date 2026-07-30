Tatilciler dikkat: Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girmek yasak!
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını bildirdi.
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartlarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır."