Tatilciler dikkat: Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girmek yasak!

Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartlarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır."