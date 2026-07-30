Tatilciler dikkat: Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girmek yasak!

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tatilciler dikkat: Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girmek yasak!
Yayınlanma:

Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartlarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: 31 Temmuz Cuma günü 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: 31 Temmuz Cuma günü 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!Yurt
Tekirdağ Deniz denize girmek
Günün Manşetleri
"İşçi değil holding korunuyor!"
'Terörsüz Türkiye' açıklaması!
TÜRK-İŞ Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
110 orman yanında son durum ne?
Karayolları kapatıldı, acil tahliye başladı!
Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu!
Muğla'daki orman yangınında 15 saat geride kaldı!
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun!
Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 30 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 30 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları!
5 Milyon 300 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! 5 Milyon 300 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu!
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden ayrıntı! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden ayrıntı!