Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde özellikle şerit sayısının azaldığı kesimlerde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, sömestir tatilinin son gününde trafikte yoğunluk oluştu.



Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası mevkisinde araç yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor.



Yoğunluk zaman zaman Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.



Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalar nedeniyle de trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.



Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü'nde ise ulaşım normal seyrediyor.



Yarıyıl tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler nedeniyle araç yoğunluğunun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.



Ulaşımın aksamaması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.