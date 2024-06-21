Tatilciler dönüyor, trafik çilesi başladı

Tekirdağ'da, tüm ülkede olduğu gibi, trafikte yoğunluklar meydana geldi. Bayram dolayısıyla tatil yerlerini dolduran vatandaşlar, dönüş yolculuklarına başladılar. Tekirdağ-İstanbul otoyolunda, araç trafiğinin yoğunluğu sebebiyle ara sıra trafik duraklamaları gözlendi.

Üniversite, Beyazköy, Çorlu ve Marmaraereğlisi kavşaklarında oluşan trafik yoğunluğunun hafta başına dek devam etmesi öngörülüyor.

Trafik akışında herhangi bir sorun olmaması için polis ve jandarma trafik ekipleri güvenlik tedbirlerini yükseltti. Otoriteler, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda ikaz etti.