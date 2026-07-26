Tatilcilere kötü haber: Denize girmek yasaklandı!

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali ilçelerinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle kaymakamlıklar tarafından denize girişlere yasak getirildi. Sahillerde görevini sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, plajlardaki bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları alınan bu yasağa uymaları hususunda uyarmaya başladı.

AKÇAKOCA'DA TÜM PLAJ VE SAHİLLER KAPATILDI

Düzce'nin Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçenin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu bildirildi. Yaşanan olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine yasak getirildi.

Akçakoca sahillerine de kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, vatandaşlara denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.