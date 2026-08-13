Tatilcilere kötü haber! Denize girmek yasaklandı

Karadeniz'e kıyısı bulunan bölgelerde fırtına ve dalga riskine karşı alınan karar doğrultusunda vatandaşa uyarılarda bulunuldu.

Kırklareli Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki tüm plajlarda denize girmek geçici olarak menedildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde yer alan bütün plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Her iki ilde de Jandarma Komutanlığı ekiplerinin plajlarda denetimlerini sürdüreceği ve yasağa uyulması gerektiği vurgulandı.