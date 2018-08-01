Aydın'da yaban domuzları tatilcilerin gözdesi oldu. Türkiye'nin tahrip edilmemiş sayılı doğal yaşam alanlarından Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda denize giren tatilciler, yaban domuzlarına büyük ilgi gösteriyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı, hem tatilcilerin, hem de yaban domuzlarının akınına uğruyor. Yemyeşil ormanın mavi denizle buluştuğu koylarda denize giren tatilciler, yaban domuzlarının ziyaretinden gayet memnun.Türkiye'nin tahrip edilmemiş sayılı dünya miraslarından olan Dilek Yarımadası Milli Parkı, sayısız bitki ve hayvan türüyle eşsiz bir doğal yaşam alanı. Yaban domuzları da bu doğal yaşamın bir parçası. Besin ararken toprağı eşeleyip havalandırması, ormanlara yarar sağlıyor.Yaban domuzları normalde insanlardan uzak duran yabani bir tür. Ama milli parkın koylarında piknik yapıp denize giren tatilcilerin artıklarıyla beslenmeye alışmışlar.Milli parkın müdavimi olan tatilciler, yaban domuzlarının hangi saatlerde geleceğini bilecek kadar deneyimli. Ancak ilk kez gelen turistlerin pek çoğu ise yaban domuzlarıyla karşılaşınca büyük bir sürpriz yaşıyor. Elbette kısa bir şaşkınlıktan sonra onları görüntülemek için tatilciler adeta birbiriyle yarışıyor.