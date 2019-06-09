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Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor

Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor. Muğla ve ilçelerinde tatil yapanlar, yollarda yoğunluğa neden olunca dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik durma noktasına geldi.

Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler dönüş yolunu tuttu. Muğla ve ilçelerinden dönen tatilciler, yollarda yoğunluk oluşturdu.

Tatilini Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Özel araçlarıyla yola koyulanlar da vardı. Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenlerde.   Bu durum yollarda uzun araç kuyruklarıne neden oldu. 

Duruma trafik ekipleri müdahale etti.

Marmaris ve Akyaya istikametinde araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu.

Ula-Menteşe kara yolunun Devrant rampasında ise uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik kilitlendi.

Gülağzı kavşağında, İzmir-Aydın istikametine giden sürücüler ekipler tarafından alternatif yola yönlendirdi. 

Menteşe ilçesi girişinde de yoğunluk vardı. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla
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