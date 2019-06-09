Muğla'nın Fethiye ilçesine giden adrenalin tutkunu turistler, tatilin heyecanını "Bungee jumping" ile gökyüzünde yaşadı. Ortaya nefes kesen görüntüler çıktı.

Muğla Fethiye'yi tercih eden yerli ve yabancı turistler bungee jumping ile tatillerine renk katıyor.



Ölüdeniz'de yapılan etkinlik heyecan arayan tatilcilerin ilgisini çekiyor. Gruplar halinde alana gelen turistlere ilk olarak atlayış sırasında yapmaları gerekenler anlatılıyor.



Faaliyete katılacakların önce ayak bileklerine emniyet kemeri bağlanıyor. Ardından vinçteki platformla 51 metre yüksekliğe çıkarılıyor ve atlayış gerçekleştiriliyor.



Atlayış yapanlar, ellerine bağladıkları aksiyon kameraları ile düşüşlerini görüntüleyebiliyor.



7'den 70'e her yaştan yurttaş bu deneyimi yaşayabiliyor.



Bungee jumping heyecanı engelli yurttaşlara ücretsiz olarak yaşatılıyor.



Alan turizm sezonu boyunca adrenalin tutkunlarına hizmet verecek.





ulusal.com.tr