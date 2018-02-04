Bitlis'teki El Aman Hanı Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinin son gününde, öğrenciler ile kayak tutkunlarının akınına uğradı

Bitlis'in El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde, yarı yıl tatilinin son günü ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Kentin Rahva mevkisinde yer alan ve profesyonel ile acemi kayakçıların yanı sıra çocuklar için de farklı pistleri bulunan kayak merkezine gelen öğrenciler ile vatandaşlar, sömestir tatilinin son gününde gönüllerince eğlenerek karın tadını çıkardı.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, AA muhabirine, tesisin 2013'te hizmete açıldığını ve 800 metre uzunluğunda pistlere sahip olduğunu söyledi.

Merkezin, çevresindeki il ve ilçelerden gelen kayakseverleri ağırladığını aktaran Elkatmış, şöyle devam etti:

"Yarı yıl tatilinde öğrencilere kayak kursu verdik. Bu yıl yağışların az olmasından dolayı burada çok fazla faaliyet yapamadık, 2018 faaliyet programımızda pistin uzatılmasıyla ilgili projemiz var. Kentteki tesisler yetersiz kalıyor. Kentte, bu yıl metrekareye düşen kar miktarı burada yeterli olduğu için sadece bu kayak merkezimizi kullanabiliyoruz, Nemrut ve Erhan Onur Güler kayak merkezleri kar olmadığı için şu an kapalı. Sonraki yıllarda kar yağışına bağlı olarak bu tesisleri tekrar hizmete sunacağız."

Elkatmış, El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde ise hafta sonları çok yoğunluk olduğuna işaret ederek, "Tesisimiz bin kişilik kapasiteye sahip, acemi pistimiz ve çocuklar için etkinlik alanlarımız var. Gerek kızak gerekse profesyonel sporcular için burada antrenman yerlerimiz de bulunuyor." bilgisini paylaştı.



Bölge kayak sporuna elverişli

Tatvan ilçesinden kayak yapmak için merkeze gelen Mehmet Ali Akarsu, bölgenin, kayak sporuna elverişli olduğunu söyledi.

Akarsu, bu yıl kar yağışının beklentileri karşılamadığını aktararak, "Kentteki diğer kayak tesislerimiz açık değil. Kayak çok güzel, herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. İnsanların hafta sonu tatilini değerlendirmek için buraya geldiğini görüyoruz. Yaklaşık 7 ay kış yaşadığımız için kayak sporunda iyi bir yere gelmemiz gerekir." dedi.

Samet Sert ise hafta sonları ailesiyle kayak merkezine gelerek güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Burası kayak için çok güzel, sürekli kar oluyor ve ailemle buraya gelmekten mutluluk duyuyorum. Herkesi burada kayak yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.