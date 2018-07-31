İstanbul'da trafik kazası sonrası çıkacak kavgayı tatlı dil önledi. Elinde sopayla minibüsüne çarpan otomobil sürücüsüne saldıran genç şoför tam o sırada tatlı dil ile ikna oldu. Kaza anı ve yaşananlar kameralara yansıdı.

Kaza sonrası aracından sopayla inen öfkeli genci öperek sakinleştirdi...Olay, İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı.Öğle saatlerinde karayolunda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyonu sağa kırdı. Ardından yanında seyreden minibüse çarptı.Minibüsün şoförü öfke ve panikle eline sopayı aldı. Otomobil sürücüsüne saldırmak istedi. Ancak yaşanacak kavganın önüne tatlı dil geçti.Sürücü, minibüs şoförüne sarıldı. Güzel diyalog karşısında bir anda sinirin yerini şaşkınlık ve panik aldı.Bir süre ne yapacağını bilemeyen genç şoförü aracına bindiren tatlı dilli sürücü daha sonra olayı fotoğrafladı... Ve iki araç olay yerinden ayrıldı.Kaza anı ve yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.