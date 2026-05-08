Tatlıyı yedi, hesabı ödemedi! Dükkan sahibini tenhaya çağırıp böyle tehdit etti!

Olay, önceki akşam Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir tatlıcıda meydana geldi. Dükkana gelen ve sipariş veren kişinin durumundan şüphelenen işletme sahibi Berkay Dönmez, müşteriye servisi eksik götürdü. Siparişini tüketen şahıs, ödeme aşamasında kasaya gelerek hesabına para beklediğini öne sürdü.

HESAP ÖDEMEK YERİNE BAHANE ÜRETTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, şüpheli şahıs sigara içme bahanesiyle kapı önüne çıkıp hızla uzaklaştı. Dönmez, kaçan şahsın peşinden dışarı çıktı. Sokakta devam eden diyalog sırasında şüpheli, dükkan sahibini tehdit ederek kamerasız bir noktaya çekmeye çalıştı. Yaşananları aktaran işletme sahibi Berkay Dönmez, müşterinin dükkana girişinden itibaren şüphe uyandırdığını belirterek "İşletmemize bir şahıs geldi. Şahıs bizden pasta ve birkaç tane ürün istedi. Biz dış görünüşünden kaynaklı birtakım şüphelerde bulunduk. O yüzden servisi eksik yaptık. Ve bundan sonra kalkıp gitmeye çalıştı, hesabı ödemedi. 'IBAN'ıma para gelecek, ödeme yapacağım' dedi ancak hiçbir şekilde ödeme yapmadı. Kasaya gelip sadece 'IBAN'ıma ödeme gelmedi, para gelmedi' deyip burayı terk etti. Kapıda sigara içeceğim bahanesiyle dışarı çıkıp buradan kaçtı" ifadelerini kullandı.

Dışarıda yaşanan tehdit anlarına da değinen Dönmez, şüphelinin kendisini ısrarla kameranın görmediği bir noktaya yönlendirmek istediğini belirterek, "Çıktıktan sonra ben de arkasından çıktım kendisine seslendim, ödeme yapmadığını söyledim. Duydu da. 'İleriye gel, ileride sana ödemesini yapacağım' diye beni tehdit etti. Kamerası olmayan bir alana çağırmaya çalıştı. Biz gitmedik. Burada ödemeyi yapmayıp ileriye ödeme yapacağım diye çağırması bizi şüphelendirdi. Biz de gitmedik" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından gece saatlerinde dükkanında bekleyişini sürdüren Dönmez, akşam geç saatlerde şüphelilerin bölgede dolaşmaya devam ettiğini iddia etti. İşletme sahibi, bu durum nedeniyle uzun süre dükkanını terk edemediğini kaydetti.