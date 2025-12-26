Tavuk dönerden zehirlendikleri iddia edilen öğrenciler hastanelik oldu

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda eğitim gören 4 öğrenci, öğle tatilini değerlendirmek üzere okul binasından ayrılarak yakındaki bir restorana gitti. Burada tavuk döner yiyen öğrenciler, yemekten kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı.

Aniden bastıran mide bulantısı ve şiddetli baş dönmesi şikayetleri üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 4 öğrenci, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan ve tedbir amaçlı olarak müşahede odasında tutulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.