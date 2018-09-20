banner988
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
ABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı
BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı
BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı
Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı

Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı

Tayininin çıkmasına sinirlenerek görev yaptığı Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasında silahıyla taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı.

Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde, tayininin başka bir şehre çıktığını öğrenen polis memuru T.Ş, İl Emniyet Müdürlüğü binasına geldi. Tayin edilmesine tepkisini dile getiren T.Ş, daha sonra beylik tabancasını çıkarıp bağırmaya başladı.

Emniyet Müdür yardımcıları tarafından yatıştırılmasının ardından silahını teslim eden T.Ş, gözaltına alındı. 

Olayın ardından açığa alındığı öğrenilen T.Ş, çıkarıldığı mahkemece "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon emniyet müdürlüğü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.