TBMM'de gerilim: Bir kişi intihar girişiminde bulundu!

34 yaşındaki Diyarbakır doğumlu S.F. isimli işsiz bir psikolog olduğu öğrenilen kişi, önceki gün CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştüğü ve S.F.'nin, ertesi gün AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu ile bir görüşme talebi olduğu, ancak bu görüşmenin gerçekleşmemesi üzerine çatıya çıktığı ifade edildi.

Güvenlik görevlilerinin kısa sürede olay yerine ulaşarak önlem alınması sırasında, çevredeki kalabalık endişeleriyle durumu takip etti. İkna çalışmaları sonucunda S.F. güvenlik güçleriyle bulunduğu yerden indirildi ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadan son buldu.

Bu olay, TBMM'de hareketliliğe neden olarak, güvenlik önlemleri artırılarak durum kontrolüne tabi tutuldu.