T.C. kimlik kartı kullanımında yeni dönem: Artık sıra beklenmeyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerinde devrim niteliğinde bir dijital dönüşüm çalışması başlatıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
T.C. kimlik kartı kullanımında yeni dönem: Artık sıra beklenmeyecek
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Ülke genelindeki 216 müze ve ören yerini kapsayan yeni proje ile birlikte vatandaşların Müzekart yerine doğrudan T.C. kimlik kartlarıyla giriş yapabilmesi sağlanacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Gişede Bekleme Devri Kapanıyor: Vatandaşlar, e-Devlet veya ilgili mobil uygulama üzerinden gerekli ödemeyi gerçekleştirdikten sonra müze girişlerinde ayrıca bilet veya kart çıkarma işlemi yapmak zorunda kalmayacak.

Doğrudan Geçiş: Ziyaretçiler, T.C. kimlik kartlarını turnike veya giriş noktalarındaki sisteme okutarak doğrudan geçiş yapabilecek. Bu sayede özellikle turizm sezonundaki yoğun dönemlerde gişelerde oluşan uzun kuyrukların ve sıraların azaltılması hedefleniyor.

Mevcut Müzekartlar Ne Olacak?: Yeni uygulamaya geçilmesiyle birlikte mevcut Müzekartlar aniden kullanımdan kaldırılmayacak. Geçerlilik süresi devam eden kartlar, süreleri sonuna kadar kullanılmaya devam edecek; süresi dolan kartların yerini ise kimlik kartları alacak.

Hedeflenen Tarih: Projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamen tamamlanarak Türkiye genelinde tam kapasiteyle hayata geçirilmesi öngörülüyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TEKNOLOJİ ATILIMI

Müzelere giriş sistemlerinin dijitalleştirilmesiyle sınırlı kalmayan proje kapsamında; fiber altyapının geliştirilmesi, 5G entegrasyonu, yapay zekâ destekli veri analizi, artırılmış gerçeklik (AR) ve gelişmiş sesli rehber gibi modern teknolojilerin de müzelerde aktif olarak kullanılması planlanıyor. Ayrıca kültürel mirasa ait stratejik verilerin tamamının Türkiye sınırları içindeki yerli altyapılarda güvenle muhafaza edileceği belirtildi.

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