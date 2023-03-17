TC kimlik kartı olanlar dikkat! Son tarih açıklandı eğer yenilenmezse cezai işlem uygulanacak - Türkiye'de milyonları ilgilendiren sıcak gelişme bugün itibariyle duyuruldu. Bu doğrultuda TC kimlik kartı olanlar için uyarı yapıldı. Devlet tarafından herkesin sahip olması gereken kimlik kartları arasında yer alan kimlik kartı artık çipli bir şekilde kullanılıyor.

Buna göre ise eski kimliklerin yenilenmesi adına gerekli evrakların toplanarak Nüfus Müdürlükleri üzerinden işlem yapılması gerekiyor.