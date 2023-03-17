TC kimlik kartı olanlar dikkat: Son tarih açıklandı eğer yenilenmezse cezai işlem uygulanacak
Türkiye'de milyonları ilgilendiren sıcak gelişme bugün itibariyle duyuruldu. Bu doğrultuda TC kimlik kartı olanlar için uyarı yapıldı.
TC kimlik kartı olanlar dikkat! Son tarih açıklandı eğer yenilenmezse cezai işlem uygulanacak - Türkiye'de milyonları ilgilendiren sıcak gelişme bugün itibariyle duyuruldu. Bu doğrultuda TC kimlik kartı olanlar için uyarı yapıldı. Devlet tarafından herkesin sahip olması gereken kimlik kartları arasında yer alan kimlik kartı artık çipli bir şekilde kullanılıyor.
Buna göre ise eski kimliklerin yenilenmesi adına gerekli evrakların toplanarak Nüfus Müdürlükleri üzerinden işlem yapılması gerekiyor.
YENİLEME İŞLEMLERİ 31 ARALIK 2023'E KADAR UZATILDI
Türkiye'de yeni kimlik kartlarının yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından gelen bilgilere göre eski tip nüfus cüzdanlarının 2023 yıllarına kadar yenilenmesi gerekiyor. Bu süreçte yoğunluklar nedeniyle ilk olarak randevu alınması durumunda başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Randevu almak isteyen vatandaşların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasına girmesi gerekir. Buradan kimlik değiştirme randevusu alınmaktadır.
Kimlik değişimi için gerekli evraklar
• Nüfus Cüzdanı / kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi
• Bir adet biyometrik fotoğraf
KİMLİK DEĞİŞİMİ ÜCRETLERİ NEREDEN ÖDENİYOR?
Türkiye'de kimlik değişim ücretlerini yatırmak adına farklı yöntemler yer alıyor. Burada eski nüfus cüzdanları ile ilgili ödeme işlemlerinin sadece nüfus dairelerinde nakit bir şekilde gerçekleştirilirken günümüzde ise internet üzerinden ödemelerin gerçekleştirilmesi mümkün kılınıyor.