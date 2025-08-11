TCDD 229 işçi alımı başvuruları İŞKUR’da başladı! Kura çekimi ve sınav tarihleri

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), farklı branşlarda görevlendirilmek üzere 229 sürekli işçi alımı yapacak. En az lise mezunu olma şartıyla gerçekleştirilecek alımlar için başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

İlan kapsamında 5 tren makinisti alımı sözlü sınavla, geri kalan 224 işçi alımı ise kura ile belirlenecek. 224 işçi alımı için kura çekimi 11 Eylül’de TCDD Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. Başvuru sonuçları www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve belirli ağır suçlardan mahkûm olmamak, kamu görevinden ihraç edilmemiş olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak, askerlik ile ilişiğinin bulunmaması şartları aranıyor. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak gerekiyor.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek, görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, vardiyalı ve gece çalışmaya engel durumu olmamak, belirtilen eğitim düzeyine ilan tarihi itibarıyla sahip olmak şartlar arasında yer alıyor.

Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olacak ve bu süre zarfında başarısız olanların iş akdi bildirimsiz ve tazminatsız feshedilecek.

MAKİNİST ALIMI

Tren makinisti adaylarının “Tren Makinisti (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4)”ne sahip olmaları gerekiyor. Başvuru sürecinde 20 adaydan fazla başvuru olması halinde kura çekimi yapılacak. Aday sayısının 20’nin altında kalması durumunda ise doğrudan sözlü sınav uygulanacak.

Makinist olarak işe alınacak adaylar Divriği Lojistik Müdürlüğü’nde görev yapacak.