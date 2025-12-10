TCDD 780 işçi alımı: Sonuçlar bu hafta duyurulur mu, kura tarihi ne zaman açıklanacak?

TCDD’nin 780 işçi alımına başvuru süreci tamamlandı. Adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor

TCDD 780 işçi alımı: Sonuçlar bu hafta duyurulur mu, kura tarihi ne zaman açıklanacak?
TCDD Genel Müdürlüğü’nün 780 sürekli işçi alımına yönelik ilanı büyük ilgi görürken, başvuru süreci 21 Kasım 2025 itibarıyla sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

TCDD, vinç operatörü, kaynakçı, elektronik işçisi ve makine bakımcı gibi kritik pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alacak. Sürecin tamamlanmasıyla adaylar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor.

TCDD İŞÇİ ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BU HAFTA MI BELLİ OLACAK?

TCDD, noter huzurunda kura çekimiyle 346, sözlü sınavla 434 olmak üzere toplam 780 işçi alacak. İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede yer alan adaylar arasından belirlenecek asıl ve yedek isimler, 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’da yapılacak kura çekimiyle ortaya çıkacak.

Kura çekimi sırasında herhangi bir tarih değişikliği olması durumunda duyuru, TCDD’nin resmi internet sitesi https://www.tcdd.gov.tr üzerinden yapılacak.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asıl adaylar, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının incelenmesi için istenen evrakları, TCDD tarafından duyurulacak tarihler arasında şahsen teslim edecek.

Bu nedenle adayların gözlediği “Sonuçlar bu hafta mı açıklanacak?” sorusunun yanıtı, 16 Aralık’taki kura çekimi sonrası yapılacak açıklamaya bağlı olacak.

