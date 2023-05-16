TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

TCG Alemdar, Sahil Güvenlik botu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin eşlik ettiği TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Deniz Müzesi Komutanlığı'nda bir etkinliğe katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat ve protokol üyeleri gemiyi selamladı.