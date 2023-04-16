TCG Anadolu ziyarete açılıyor: İşte geminin ziyaret edilebileceği saatler ve günler
Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu gemisi, yarın İstanbul’da halkın ziyaretine açılacak. İşte geminin ziyaret edilebileceği saatler ve günler...
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle artık Türk donanmasının hizmetinde.
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkın ziyaretine açılacak.
Sarayburnu Limanı’nda demirleyen olan gemi aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında ziyaret edilebilecek.
İşte TCG Anadolu gemisini ziyaret edilebilecek günler:
• 17 Nisan saat 13.00-18.00
• 18 Nisan saat 10.00-18.00
• 19 Nisan saat 10.00-18.00
• 21 Nisan saat 10.00-18.00
• 22 Nisan saat 10.00-18.00
• 23 Nisan saat 10.00-18.00