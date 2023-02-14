TCG Bayraktar'da doğum

Depremzede kadın yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı.

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 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a kontrol amaçlı gelen hamile kadın, kız çocuğu dünyaya getirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Bu kapsamda Hatay'ın Dörtyol ilçesi MMK Metalurji Limanı'nda hasta ve yaralılara hizmet vermek için demirleyen gemiye bugün kontrol amaçlı ve bilgi edinmek için eşi Murat ve 11 yaşındaki oğlu Bayram ile gelen hamile Merve Açıkbaş'ın doğum sürecinin başladığı belirlendi.

TCG Bayraktar'da daha önceden hazırlanan ameliyathaneye alınan Merve Açıkbaş, sezaryenle doğum yaparak kız çocuğunu kucağına aldı.

"Hatice Deniz" ismi verilen bebeğe göbek adı olarak da "Gül Bayraktar" ismi konuldu.​​​​​​​

Baba Murat Açıkbaş, AA muhabirine, bu zor günlerde çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Doktorların kendileriyle çok ilgilendiğini anlatan Açıkbaş, şunları kaydetti:

"Bizim için bu zor günlerde mutluluk oldu. Sağlıklı bir kız çocuğumuz dünyaya geldi. Antakya merkezdeydik. Köyümüze yerleşmiştik evimiz hasarlı olduğu için. Biz de oradan buraya kontrol diye gelmiştik. Doktorlar hemen acil sezaryene aldılar.

Türkiye'de ve dünyada bir ilkmiş, komutanım öyle söyledi. Depremden etkilendikten sonra Türkiye'de bir ilk olarak savaş gemisinde bir kız çocuğumuz dünyaya geldi. Kucağımıza aldık."

Hatay'dan kendi araçlarıyla gemiye geldiklerini anlatan anne Merve Açıkbaş da doğumun çok iyi geçtiğini belirterek, "Doktor beylere ve herkese çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Çok kolay bir ameliyat geçti. Hiç aklıma gelmezdi, sürpriz oldu bana da." diye konuştu.

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