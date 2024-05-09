TCG Nusret Müze Gemisi KKTC'de ziyarete açılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan açıklamaya göre, Girne kentinde liman ziyareti yapacak olan TCG Nusret Müze Gemisi, yarın ve 11 Mayıs'ta saat 9.30-12.30 ve 13.30-17.30 arasında ziyaret edilebilecek.

Ayrıca yarın 14.00-15.00 saatleri arasında gemi önünde bando konseri icra edilecek.

TCG Nusret Müze Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak adına 2011'de aslına uygun tasarlanarak hizmete girdi.