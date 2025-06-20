TEDAŞ’tan dijital devrim: Vatandaşlar doğrudan kurumla iletişime geçebilecek

TEDAŞ, kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünü hızlandıracak önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kurum, öz kaynaklarıyla geliştirdiği TEDAŞ Başvuru Kapısı adlı uygulamayla, vatandaşların taleplerini doğrudan ve daha şeffaf şekilde iletebilmesini sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, sistem kullanıcıların başvurularını kayıt altına alıyor ve bu başvuruların süreci elektronik ortamda anlık olarak izlenebiliyor. Böylece, vatandaşlar her aşamada taleplerinin hangi noktada olduğunu öğrenebilecek.

TEDAŞ Başvuru Kapısı uygulaması, Cumhurbaşkanlığı’nın 2024/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda geliştirildi. Söz konusu genelge, kamu hizmetlerinin etkin, verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini zorunlu kılıyor.

Bu kapsamda TEDAŞ, vatandaş memnuniyetini önceleyen yeni sistemle kamu yönetiminde güvenilir iletişim köprüsü kurmayı hedefliyor.

BAŞVURULAR ARTIK DOĞRUDAN TEDAŞ’A İLETİLECEK

TEDAŞ Başvuru Kapısı sayesinde artık proje onay ve kabul işlemleri, kamulaştırma süreçleri, eğitim faaliyetleri ile LED armatürler ve elektrik sayaçları gibi malzemelere ilişkin şikayet ve ihbarlar doğrudan TEDAŞ’a iletilebilecek.

Sistem aynı zamanda kurumun rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerini de daha düzenli ve etkin biçimde yürütmesine katkı sağlayacak.

TEDAŞ yetkilileri, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve vatandaş taleplerine hızlı çözümler sunulması amacıyla geliştirdikleri dijital altyapıların, kamu hizmetlerinin niteliğini artırmakta kararlı olduklarını vurguladı. TEDAŞ Başvuru Kapısı'nın, vatandaş odaklı devlet anlayışının somut bir uygulaması olduğunun altı çizildi.

Vatandaşlar, başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirmek için “https://basvurukapisi.tedas.gov.tr/” adresinden TEDAŞ Başvuru Kapısı’na ulaşabilecek.