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Tedavi edilen 4 kuş doğaya salındı

Alanya'da farklı zamanlarda yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin ile baykuş ve karga, tedavilerinin ardından doğaya salındı

Tedavi edilen 4 kuş doğaya salındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde farkı zamanlarda yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin ile baykuş ve karga, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisliği ekipleri, farklı zamanlarında yaralı halde buldukları kuşları, Demirtaş Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldı.

Hayvanlar tedavi sürecinin ardından Demirtaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğaya salındı.

Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koruma altındaki kızıl şahinlerin hiçbir şekilde avlanmaması gerekiyor. Bu hayvanlar doğada bir dengeleyici rolü üstleniyor. Özellikle tarım sektöründe uğraşan vatandaşlarımız için zararlı sürüngenleri avladığı için faydalı hayvanlardır. Bu nedenle kesinlikle bu hayvanlarımıza ateş edilmemesi gerekiyor." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #alanya #Alanya Doğal Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal #baykuş ve karga #Kızıl şahin #tedavi
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