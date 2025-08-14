Tedavi görüyordu… Eski belediye başkanından acı haber

Denizli'nin Çardak ilçesinde 2009 Mahalli İdareler seçimlerinde Ak Parti'den Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kocazeybek, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Merkezefendi ilçesindeki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Kocazeybek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocazeybek’in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Çardak İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

2009 yılında Ak Parti adayı olarak girdiği seçimlerde Çardak Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Kocazeybek, görev süresince ilçede çeşitli belediye projelerine imza attı. Görevden ayrılmasının ardından da Çardak’ta yaşamını sürdüren Kocazeybek, rahatsızlığı nedeniyle son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.