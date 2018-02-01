İzmir'de kanser hastası olan kişi, sağlık problemleri nedeniyle ambulansla kaldırıldığı hastanedeki kimlik kontrolü sırasında hırsızlıktan arandığı ortaya çıkınca yakalandı

İzmir'de kanser hastası olan kişi, sağlık problemleri nedeniyle ambulansla kaldırıldığı hastanedeki kimlik kontrolü sırasında hırsızlıktan arandığı belirlenince gözaltına alındı, zanlı,çıkarıldığı mahkemece salıverildi.



Çiğli ilçesinde yalnız yaşayan kanser hastası ve omuriliğinde düşmeye bağlı problemler yaşayan İ.A. (62), rahatsızlanınca çağırdığı ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.



Hastanedeki kimlik kontrolünde hırsızlıkla ilgili davada mahkemeye ifade vermediği için arandığı ortaya çıkan İ.A, polis tarafından gözaltına alınarak ambulansla İzmir Adliyesine getirildi.



İ.A, 12. Asliye Ceza Mahkemesince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Adliyedeki işlemlerinin ardından yürüme zorluğu çeken İ.A için ambulans çağrıldı. Ambulansın uzun süre gelmemesine İ.A. ve adliyede görevli polisler tepki gösterdi.



İ.A, daha sonra ambulansla belediyeye ait Güçsüzler Evi'ne götürüldü.