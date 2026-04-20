"Tedavi ol" dedi diye öz babasını katletmişti! Bayram günü dehşet saçan evlada verilen ceza belli oldu!

Ankara'da uyuşturucu tedavisi görmesi konusunda çıkan tartışmada babası Mehmet Zeren'i bıçaklayarak öldüren, ardından durumu komşulara bildirmek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de yaralayan tutuklu sanık Numan Yasin Zeren hakkındaki yargılama süreci sona erdi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen karar duruşmasına, tutuklu sanık Numan Yasin Zeren ve taraf avukatı katıldı. Duruşma sırasında söz alan mahkeme başkanı, dava dosyasında araştırılacak veya incelenecek herhangi bir eksik husus bulunmadığını belirterek, yargılamada sona gelindiğini ve bu celsede kararın verileceğini ifade etti. Karar öncesi mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Zeren, önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini belirterek yaşanan olaydan dolayı pişmanlığını dile getirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 18 YIL HAPİS

Sanığın ve avukatının son beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, değerlendirmesinin ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık Numan Yasin Zeren'i öz babasına yönelik eyleminden dolayı 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık ayrıca, annesine yönelik eylemi nedeniyle yargılandığı 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 18 yıl hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Karara bağlanan cinayet olayı, geçtiğimiz yıl 29 Haziran 2023 tarihinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelmişti. Uyuşturucu bağımlısı Numan Yasin Zeren ile kendisinden uyuşturucu tedavisi görmesini talep eden babası Mehmet Zeren arasında bu konu yüzünden tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında Numan Yasin Zeren, babasını 3 farklı yerinden bıçakladı. Olay anında komşularından yardım istemek ve durumu haber vermek için harekete geçen anne Yıldız Zeren de oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Kanlı kavganın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Mehmet Zeren, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlu tarafından bıçaklanan anne Yıldız Zeren ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olay sonrasında emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.