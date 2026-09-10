Tehlike alarmı, kırmızı bayraklar çekildi: İşte yasaklanan plajlar

Sakarya'nın kıyı şeridini kapsayan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kaymakamlık kararıyla denize girmek tamamen yasaklanırken; Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de 4 popüler plajda güvenlik gerekçesiyle denize girişler durduruldu. Sahillerde kırmızı bayraklar göndere çekilerek cankurtaranlar eşliğinde vatandaşlara anonslu uyarılar yapılmaya başlandı.

SAKARYA'NIN ÜÇ SAHİL İLÇESİNDE TAM YASAK

Kuzey Marmara'yı etkisi altına alan sert dalgalar sebebiyle Sakarya kıyılarında acil tedbirler devreye sokuldu:

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçeleri kaymakamlıkları koordinasyonunda alınan kararla sahillerde denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran personeli, plajlardaki sarı bayrakları kaldırarak tehlikeyi simgeleyen "kırmızı bayrakları" göndere çekti.

Kıyı boyunca devriye atan ekipler, megafonlarla anonslar yaparak tatilcileri ve bölge halkını sudan çıkardı; yasağa uymayanlar hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

KOCAELİ KANDIRA'DA 4 KRİTİK PLAJ KAPATILDI

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan resmi duyuruda Kandıra kıyılarındaki risk tablosu paylaşıldı:

Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde saat 10.00 itibarıyla elverişsiz deniz ve hava şartları sebebiyle kısıtlama kararı alındı.

Yasak kapsamına alınan noktalar; Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Cebeci plajları olarak duyuruldu.

Valilik ve kaymakamlık birimleri, denize girilmesine izin verilen diğer plajlarda ise vatandaşların yalnızca cankurtaran hizmetinin bulunduğu, duba ve mantarlarla sınırlandırılmış güvenli koridorlarda yüzmeleri gerektiğinin altını çizdi.