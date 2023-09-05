Tehlike çanları İstanbul için çalıyor! Baraj doluluk oranlarında büyük gerileme

İstanbul için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 27,88’e geriledi. Bu oran 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

Tehlike çanları İstanbul için çalıyor! Baraj doluluk oranlarında büyük gerileme
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İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Barajların ortalama doluluk oranı yüzde 31.57'den yüzde 27.88 geriledi. Bu rakam 2023 yılı içinde ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

Bu değerin, 2014 yılından bu yana en düşük değer olduğu belirtildi. 2014 yılında yaşanan kuraklık sırasında yüzde 15,15 olarak ölçülen doluluk oranı ardından artışa geçmişti.

Öte yandan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Terkos oldu.

Suların yaklaşık 100 metre geri çekildiği Terkos barajında kıyıda bağlı bulunan tekneler karaya oturdu.

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