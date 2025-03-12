Tehlikedeki tür! Zehirli uğur böceği örümceği Elazığ’da görüldü

Elazığ’da, zehirli türler arasında yer alan ve nadir rastlanan ‘Uğur Böceği Örümceği’ (Eresus cinnaberinus) doğada görüntülendi. Soyu tehdit altında olduğu için IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan bu tür, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Halk arasında "Zehirli Uğur Böceği Örümceği" olarak bilinen bu örümcek, özellikle kırmızı ve siyah renkleriyle dikkat çekiyor. Görüntülendikten kısa süre sonra doğada gözden kaybolan örümcek, nadir rastlanması nedeniyle merak uyandırdı.