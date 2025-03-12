Tehlikedeki tür! Zehirli uğur böceği örümceği Elazığ’da görüldü

Elazığ’da, zehirli türler arasında yer alan ve nadir rastlanan ‘Uğur Böceği Örümceği’ (Eresus cinnaberinus) doğada görüntülendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tehlikedeki tür! Zehirli uğur böceği örümceği Elazığ’da görüldü
Yayınlanma: Güncellenme:

Elazığ’da, zehirli türler arasında yer alan ve nadir rastlanan ‘Uğur Böceği Örümceği’ (Eresus cinnaberinus) doğada görüntülendi. Soyu tehdit altında olduğu için IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan bu tür, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Halk arasında "Zehirli Uğur Böceği Örümceği" olarak bilinen bu örümcek, özellikle kırmızı ve siyah renkleriyle dikkat çekiyor. Görüntülendikten kısa süre sonra doğada gözden kaybolan örümcek, nadir rastlanması nedeniyle merak uyandırdı.

Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatlarıAltın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatlarıEkonomi
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi büyüyor!Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi büyüyor!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

zehirli elazığda
Günün Manşetleri
"Yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor"
Emekli ikramiyelerinde rakam güncellenecek mi?
Akşener, İmamoğlu'nun danışmanını MASAK'a şikayet etti
Hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler!
Taşıt kredilerinde vade ve oranlar değişti
Altın fiyatlarında hareketlilik!
Sürücüler, dikkat: Uymayan ağır cezalar ödeyecek
Doğu Perinçek'ten Şam-YPG anlaşmasına yorum
"İstanbul Sözleşmesi LGBT'nin Truva atıdır"
İstanbul'da gökyüzü sararıyor
Çok Okunanlar
Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin ve motorine zam mı geldi?
Altın fiyatlarında hareketlilik! Altın fiyatlarında hareketlilik!
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz"
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi büyüyor! Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi büyüyor!
AFAD ve Kandilli açıkladı: 12 Mart 2025 son depremler listesi AFAD ve Kandilli açıkladı: 12 Mart 2025 son depremler listesi