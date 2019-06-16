İzmir'de ilginç bir imar vakası yaşanıyor. Umut Konak adlı vatandaşın yaptığı tekerlekli ev, Selçuk Belediyesi tarafından imara aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Elinde yapı kayıt belgesi olan ve mahkeme sonucunu bekleyen Konak "Bu bir yapıysa imar barışı belgemizi kabul etsinler, yapı değilse zaten imarlık durumu yok" dedi. Selçuk Belediyesi mühürlemenin usule uygun yapıldığı görüşünde.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan Umut Konak, tekerlekli bir ev yaptı, başına gelmedik kalmadı. 55 metrekarelik prefabrik yapı inşa eden Konak, daha sonra bunu tekerlekli hale dönüştürdü. Traktörle Atatürk Mahallesi Arvalya mevkisindeki arsasına götürdü. Babası Durdu Mehmet Konak sonrasında yaşananları anlattı.



Umut Konak tekerlekli evi için 16 Ekim 2018'de imar barışına başvurdu, yapı kayıt belgesi aldı. Ancak birkaç gün sonra bölgeye giden Selçuk Belediyesi ekipleri tekerlekli evi mühürledi.



Daha sonra da arsa ve tekerlekli evin sahibi gözüken baba Durdu Mehmet Konak hakkında "İmar kirliliğine neden olmak" suçlamasıyla dava açıldı.



Tekerlekli evin 2015'te inşaa edildiğini söyleyen Konak, yetkililerin "Tekerlekli bile olsa yapı statüsüne girer" dediğini söyledi.



Selçuk Belediyesi mühürleme ve yasal işlemlerin usulüne göre yapıldığını savunan bir açıklama yaptı.





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