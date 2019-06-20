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Tekerlikli kayak yarışı yapıldı

Tekerlekli kayak il birinciliği müsabakasında kıyasıya rekabet vardı. Muş'ta düzenlenen yarışmada dereceye giren sporcular, Bitlis'te ki Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Tekerlikli kayak yarışı yapıldı

Sporcular, kavurucu sıcakta kıyasıya mücadele etti. Muş'ta tekerlekli kayak il birinciliği yarışması düzenlendi.  

Kara yolunda düzenlenen müsabakaya 40 sporcu katıldı. Yarışma, 5 kategoride yapıldı.

Yarışmada dereceye giren sporcular, Bitlis'teki Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, müsabakanın detaylarını anlattı.

Sporcuların hedefi, milli takıma girip Ay yıldızlı formayı gururla taşımak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muş #bitlis
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