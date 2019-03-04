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Tekirdağ 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

Tekirdağ 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Tekirdağ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: 

Vatan Partisi 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu 

Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz 

Süleymanpaşa: Özkan İnci 

Ergene: Kenan Serbest 

Saray: Muzaffer Malkoç

Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı) 

Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı) 

Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı) 

Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı) 

Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı) 

Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı) 

Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı) 

Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı) 

Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı) 

Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)


Cumhuriyet Halk Partisi 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet İttifakı) 

Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet İttifakı) 

Çerkezköy: Vahap Akay (Millet İttifakı) 

Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet İttifakı) 

Muratlı: Nebi Tepe 

Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet İttifakı) 

Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet İttifakı) 

Çorlu: Ahmet Sarıkurt 

Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet İttifakı) 

Ergene: Rasim Yüksel (Millet İttifakı) 

Şarköy: Alpay Var (Millet İttifakı) 

Saray: Özger Erkiş

Milliyetçi Hareket Partisi 
Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı) 

Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti 
Çorlu: Erkan Düzenli 

Muratlı: Zülküf İşler 

Saray: Ali Özen 


Halkların Demokrasi Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Şadi Özdemir  
Süleymanpaşa: Kasım Gür
Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş
Çorlu: Ceylan Deniz Adıyaman
Ergene: Erkan Atalay 
Kapaklı: İbrahim Yavuz



Saadet Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan 
Süleymanpaşa: Atakan Yaşar 

Çorlu: Murat Vakitçi 
Çerkezköy: Erol Kaya 

Ergene: Oktay Çalışkan 

Hayrabolu: Gökay Yıldırım 

Kapaklı: Hasan Karakoç 

Muratlı:Tarık Eğçin 

Malkara: Enes Kiremitçi 

Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon 

Saray: Halil Gören 
Şarköy: Levent Çotuk

Demokratik Sol Parti 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman 

Çerkezköy: Metin Dönmez 

Ergene: Bora Küçükçetin 

Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu 

Malkara: Yılmaz Yıldız 

Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar 

Marmaraereğlisi: Hikmet Ata 

Kapaklı: Tuncay Ulukaya 


Büyük Birlik Partisi 
Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın 

Çerkezköy: Yılmaz Bulut 

Kapaklı: Güzin Yıldız 

Malkara: Bahri Demir 

Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz 

Saray: Sabri Güner 

Şarköy: Sabri Güner 

Ergene: Onur Meriç 
Çorlu: İsmail Ceylan 
Hayrabolu: Hasan Özdemir
Malkara: Bahri Demir 

Demokrat Parti
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hamza Şahin 
Süleymanpaşa: Hayati Avcı 
Hayrabolu: Arif Yalçın
Muratlı: Kadir Arda 

Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Bayırlı 
Çorlu: İbrahim Çevik 

Bağımsız Türkiye Partisi 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İlyas Sabancı 
Süleymanpaşa: Kemal İşcan 
Çerkezköy: Fatih Irmak
Çorlu: Hüseyin Güler 
Ergene: Neziha Durgunkaya 
Hayrabolu: Mert Olgun
Kapaklı: Mesut Haydar Tüter
Malkara: Mesut Gündoğu
Marmaraereğlisi: Refik Tüter 
Muratlı: Fatih Tüter 
Saray: Sena Özdoğan
Şarköy: Hasan Biçer 

Bağımsız adaylar 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Tuncay Sağıroğlu 
Ergene: Ersin Sever
Malkara: Orhan Gürbüz

Etiketler; #Tekirdağ
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