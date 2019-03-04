Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Tekirdağ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu



Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz



Süleymanpaşa: Özkan İnci



Ergene: Kenan Serbest



Saray: Muzaffer Malkoç



Adalet ve Kalkınma Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)



Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)



Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)



Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)



Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)



Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)



Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)



Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)



Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)



Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)





Cumhuriyet Halk Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet İttifakı)



Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet İttifakı)



Çerkezköy: Vahap Akay (Millet İttifakı)



Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet İttifakı)



Muratlı: Nebi Tepe



Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet İttifakı)



Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet İttifakı)



Çorlu: Ahmet Sarıkurt



Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet İttifakı)



Ergene: Rasim Yüksel (Millet İttifakı)



Şarköy: Alpay Var (Millet İttifakı)



Saray: Özger Erkiş



Milliyetçi Hareket Partisi

Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)



Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti

Çorlu: Erkan Düzenli



Muratlı: Zülküf İşler



Saray: Ali Özen





Halkların Demokrasi Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Şadi Özdemir

Süleymanpaşa: Kasım Gür

Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş

Çorlu: Ceylan Deniz Adıyaman

Ergene: Erkan Atalay

Kapaklı: İbrahim Yavuz







Saadet Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan

Süleymanpaşa: Atakan Yaşar



Çorlu: Murat Vakitçi

Çerkezköy: Erol Kaya



Ergene: Oktay Çalışkan



Hayrabolu: Gökay Yıldırım



Kapaklı: Hasan Karakoç



Muratlı:Tarık Eğçin



Malkara: Enes Kiremitçi



Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon



Saray: Halil Gören

Şarköy: Levent Çotuk



Demokratik Sol Parti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman



Çerkezköy: Metin Dönmez



Ergene: Bora Küçükçetin



Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu



Malkara: Yılmaz Yıldız



Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar



Marmaraereğlisi: Hikmet Ata



Kapaklı: Tuncay Ulukaya





Büyük Birlik Partisi

Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın



Çerkezköy: Yılmaz Bulut



Kapaklı: Güzin Yıldız



Malkara: Bahri Demir



Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz



Saray: Sabri Güner



Şarköy: Sabri Güner



Ergene: Onur Meriç

Çorlu: İsmail Ceylan

Hayrabolu: Hasan Özdemir

Malkara: Bahri Demir



Demokrat Parti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hamza Şahin

Süleymanpaşa: Hayati Avcı

Hayrabolu: Arif Yalçın

Muratlı: Kadir Arda



Türkiye Komünist Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Bayırlı

Çorlu: İbrahim Çevik



Bağımsız Türkiye Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İlyas Sabancı

Süleymanpaşa: Kemal İşcan

Çerkezköy: Fatih Irmak

Çorlu: Hüseyin Güler

Ergene: Neziha Durgunkaya

Hayrabolu: Mert Olgun

Kapaklı: Mesut Haydar Tüter

Malkara: Mesut Gündoğu

Marmaraereğlisi: Refik Tüter

Muratlı: Fatih Tüter

Saray: Sena Özdoğan

Şarköy: Hasan Biçer



Bağımsız adaylar

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Tuncay Sağıroğlu

Ergene: Ersin Sever

Malkara: Orhan Gürbüz