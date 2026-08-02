Tekirdağ Çerkezköy'de korkutan yangın! Alevler evlerin dibine kadar geldi

Yangın, saat 13.00 sıralarında Tepe Emlak Konutları ile Kocameşe Piknik Alanı arasındaki çalılık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, ağaçların da bulunduğu geniş bir alana yayıldı. Yangının evlere yaklaşması üzerine panik yaşayan vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesi nedeniyle Çerkezköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu

Söndürme çalışmalarına Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kepçe, greyder ve su tankerleriyle destek verdi. Bölgedeki vatandaşlar da traktörleri ve kürekleriyle yangına müdahale eden ekiplere yardım etti.

2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Alevler, yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürdürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ağaçlık ve otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.