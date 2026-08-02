Tekirdağ Çerkezköy'de korkutan yangın! Alevler evlerin dibine kadar geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan yangında, ağaç ve otların bulunduğu yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü. Alevlerin yerleşim yerlerine kadar yaklaşması bölgede büyük paniğe neden oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tekirdağ Çerkezköy'de korkutan yangın! Alevler evlerin dibine kadar geldi
Yayınlanma:

Yangın, saat 13.00 sıralarında Tepe Emlak Konutları ile Kocameşe Piknik Alanı arasındaki çalılık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, ağaçların da bulunduğu geniş bir alana yayıldı. Yangının evlere yaklaşması üzerine panik yaşayan vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesi nedeniyle Çerkezköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu

Söndürme çalışmalarına Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kepçe, greyder ve su tankerleriyle destek verdi. Bölgedeki vatandaşlar da traktörleri ve kürekleriyle yangına müdahale eden ekiplere yardım etti.

2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Alevler, yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürdürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ağaçlık ve otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak?AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak?Yurt
Tekirdağ
Günün Manşetleri
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı!
İran'dan Hürmüz Boğazı resti!
Elazığ'da orman yangını!
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması
Firari FETÖ'cü Burkay Karatepe hücre evinde basıldı
2 Ağustos 2026 hava durumu
Türkiye ve Irak'tan petrol hattında yeni anlaşma
Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
260 yangından 258'i kontrol altında
Çok Okunanlar
Son dakika: Altın fiyatlarında son durum! Son dakika: Altın fiyatlarında son durum!
2 Ağustos 2026 hava durumu 2 Ağustos 2026 hava durumu
5 Milyon 500 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 5 Milyon 500 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte 2 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte 2 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları
5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! USGS depremin detaylarını açıkladı 5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! USGS depremin detaylarını açıkladı