Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 27 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 27 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Yukarı Kılıçlı Mahallesi yakınlarında kalabalık bir grup olduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında kaçakların olduğunu tespit etti.



Yurda kaçak olarak girdikleri ve yasa dışı yollardan yurtdışına gitmeye çalıştıkları belirlenen Pakistan uyruklu 27 kişi yakalanarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Sağlık kontrolleri yapılan kaçaklar, daha sonra Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Kaçakların ifadelerinde, bazı kişilerce yurtdışına götürülecekleri vaadiyle kandırıldıklarını ve yol kenarına bırakıldıklarını anlattığı öğrenildi.