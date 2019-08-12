Diyarbakır'da deprem oldu
Diyarbakır'da deprem oldu
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı açıldı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı açıldı
Bayramdaki trafik kazalarında son durum
Bayramdaki trafik kazalarında son durum
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Tekirdağ'da anonslar yapılıyor! "Denize girilmesi yasaktır"

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesi halkını, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmemeleri konusunda uyardı 

Tekirdağ'da anonslar yapılıyor! "Denize girilmesi yasaktır"

Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, rüzgarın bölgede saatte 42 kilometreye kadar çıkması üzerine, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.



Ekipler, yoğun rüzgar nedeniyle denizdeki dalgaların yüksek olduğunu; bunun, boğulmalara yol açabileceğini belirtti. 

Marmaraereğlisi Belediyesinin hoparlöründen de ''Hava muhalefeti ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaktır.'' şeklinde anons yapıldı.

Anonsu duyan bazı vatandaşların denizden çıktığı, bazılarının ise ikaza aldırış etmeden yüzmeye devam ettikleri görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Deniz #marmaraereğlisi #Tekirdağ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.