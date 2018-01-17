Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesinde sahil şeridinden yürüyen vatandaşlar, kıyıda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekiplerce yaşadığı tespit edilen İrfan Timurlek (73) sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Timurlek'in cesedi incelemelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Süleymanpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
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