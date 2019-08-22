Son günlerde yurdun çeşitli yerlerindeki geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlar dikkat çekiyor.. Bu kez de Tekirdağ'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler çevreye yayılmadan söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeye Tekirdağ, Çorlu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.



Jandarma ve polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, olay yerinde açıklama yaptı.



Vali Yıldırım, yapılan tatbikatların yangına çabuk müdahalede büyük faydası olduğunu söyledi. Yangın, çalışmaların ardından tamamen söndürüldü.





ulusal.com.tr